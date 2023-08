Governo vai regulamentar empresas de milhagem, afirma Márcio França

Ministro de Portos e Aeroportos disse que é necessário criar regras para proteger os consumidores em casos como o da 123milhas

Reprodução/Instagram/marciofrancasp Márcio França é o atual ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula



O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que o governo federal vai regulamentar o setor de empresas que vendem pacotes de viagens aéreas por milhas. Em evento no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 22, França disse que é necessário criar regras para proteger os consumidores em casos como o registrado na última sexta-feira, 18. Na ocasião, a 123milhas suspendeu os pacotes da linha Promo e disse que não irá emitir as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro deste ano. Segundo a empresa, os valores pagos pelos clientes serão devolvidos integralmente em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI para compra de passagens, hotéis ou outros pacotes na empresa. Em comunicado, a 123milhas ressaltou que a decisão se baseia nas “circunstâncias de mercado adversas” e pediu desculpas aos consumidores. Quem já emitiu a passagem, localizador ou e-ticket para esse período terá a viagem mantida. Márcio França criticou a atitude da agência de viagens e frisou que medidas precisam ser tomadas para disponibilizar o serviço a quem já se planejou para as viagens canceladas. “Pessoas mexem com sonhos dos outros. Eu acho que proibir não é o caso, mas é o caso de você ter uma regulamentação, porque essas companhias fazem anúncios dentro dos nossos aeroportos, então as pessoas são induzidas a achar que elas têm todo o lastro da gente”, comentou o ministro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.