Grande Rio, Beija-Flor e Viradouro participam do Desfile das Campeãs neste sábado no Rio de Janeiro

Além das três primeiras colocadas, Unidos Vila Isabel, Portela e Acadêmicos do Salgueiro também estarão no Sambódromo da Marquês de Sapucaí

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Comissão de frente da Grande Rio trouxe Exu 'no topo do mundo'



O Rio de Janeiro volta a ser a sede do samba neste sábado, 30, com o desfile das campeãs do Carnaval 2022. Entre as seis escolas que vão entrar na avenida está a Acadêmicos do Salgueiro, que inicia o desfile a partir das 21h15, seguida da Portela, maior vencedora de títulos na capital fluminense. Já na madrugada, a Unidos Vila Isabel, quarta colocada entre as agremiações, fará sua última apresentação em homenagem a Martinho da Vila. A terceira colocada na disputa é a Unidos de Viradouro, que se apresenta em seguida. A noite de desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí terá ainda a passagem da Beija-Flor de Nilópolis e da campeã Acadêmicos do Grande Rio. Na manhã deste sábado, a movimentação na região da Passarela do Samba segue intensa para a preparação dos desfiles. Para as torcidas e amantes do samba, ainda há ingressos para arquibancadas e camarotes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga