Grande Rio já contabiliza 12 crianças e 40 agentes de segurança baleados em 2023

Número de vítimas infantis já supera o total de 2022; dados são da plataforma Fogo Cruzado

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Projeto pretende estabelecer a obrigatoriedade de segurança armada nas escolas



Somente em 2023, a Grande Rio já contabiliza 12 crianças atingidas por balas perdidas, o que supera as vítimas infantis de todo o ano de 2022, segundo dados da plataforma Fogo Cruzado. Já entre agentes de segurança, o número é de 40 baleados, dentre os quais 17 morreram. Do total de feridos, 34 eram policiais militares, dos quais 14 morreram. Os números cresceram nesta quarta-feira, 12: o menino Lucas Cauã, de 10 anos de idade, foi atingido por uma bala perdida quando saia da escola em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O menino foi hospitalizado. Além dele, o policial militar Marcone Rufino da Silva Júnior foi morto após sair de uma loja de motos no Humaitá, zona sul da capital fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga