Grande São Paulo tem previsão de temporal com risco de granizo e rajadas de vento

Tempestade deve acontecer nesta terça-feira, 26, em razão da chegada de uma frente fria, que vai abaixar as temperaturas em comparação com a última semana

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nuvens de chuva encobrem o céu no bairro de Perus, região noroeste da cidade de São Paulo



O Climatempo emitiu um alerta de temporal para a Grande São Paulo nesta terça-feira, 26. Primeiras pancadas de chuva podem ter início no período da manhã, mas especialmente nas primeiras horas da tarde a chuva deve vir com força na capital paulista e região metropolitana. A expectativa é de chuva forte, com raios e possibilidade de granizo e rajadas de vento momentâneas que podem passar de 70 km/h. Segundo a previsão, o temporal não deve se estender por muitas horas, mas há risco de alagamentos e quedas de árvores. O temporal acontece em razão da chegada de uma frente fria, que vai abaixar as temperaturas em comparação com a última semana. A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica ao largo do litoral paulista está associada ao deslocamento de áreas de instabilidade oriundas do interior do estado para a capital. Além da Grande São Paulo, o alerta de temporal também é valido para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Campinas. A frente fria que avança, será mais costeira, por isto muitas áreas do interior do estado de São Paulo, serão pouco influenciadas. Na maior parte do dia o sol predomina com força e aumenta as temperaturas, principalmente no centro-norte paulista.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para ventos fortes, de até 74 km/h, em todo o litoral paulista entre esta terça e quarta-feira, 27. O serviço meteorológico da Marinha informa ainda que os ventos devem se intensificar a partir de 12h desta terça. A ressaca na quarta deve atingir o litoral entre Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ), principalmente entre 12h30 e 15h, previsão de ondas de até três metros de altura.

*Com informações da repórter Marina Harriz