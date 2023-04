Greve de professores da rede municipal de Guarulhos entra no terceiro dia

Docentes pedem reajuste salarial proporcional ao tempo de carreira; Justiça considera paralisação ‘abusiva’

Divulgação/Sindicato dos Servidores de Guarulhos Docentes ocuparam equipamento de atendimento ao público nesta terça-feira, 25



Professores da rede municipal de ensino de Guarulhos, na Grande São Paulo, ocuparam o Fácil, equipamento da prefeitura que atende à população. Eles pedem reajuste salarial proporcional ao tempo de trabalho. O local foi desocupado no início da tarde desta terça-feira, 25, e a prefeitura do município recebeu uma comissão de professores. Segundo a Justiça,a greve é abusiva, já que a principal reivindicação do movimento foi atendida: todos os professores da rede municipal receberão ao menos o piso nacional da educação. Na segunda-feira, por causa da paralisação, algumas escolas de educação infantil e ensino fundamental ficaram sem os professores titulares no período da manhã. Dos seis mil funcionários, 172 faltaram. Uma liminar que obriga os professores a comparecerem à sala de aula foi expedida nesta segunda-feira, 24. Caso a medida não seja cumprida, será aplicada uma multa diária de R$ 10 mil ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Guarulhos. Em nota, a prefeitura divulgou que os dias parados serão descontados de todos os funcionários que não compareceram ao trabalho e que 130 professores tiveram a situação salarial regularizada e receberam as diferenças retroativas referentes à janeiro. Foi marcada para a tarde desta quinta-feira, 27, uma audiência de reconciliação entre as partes. Nas redes sociais, o Sindicato dos Servidores convoca um ato para a tarde desta quarta-feira, 26, na Câmara Municipal.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto