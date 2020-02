Greve dos Petroleiros: importação é plano de contingência da ANP, diz diretor-geral

Tomaz Silva/Agência Brasil Decio Odone concedeu entrevista exclusiva para o Jornal da Manhã



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já traçou um plano de contingência para que a distribuição de combustíveis no país não sofra grandes impactos, caso a greve dos petroleiros continue.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o diretor-geral da ANP, Décio Odone, informou que a agência não acredita em desabastecimento, mas já pensa em soluções. “Hoje, cerca de 20% dos combustíveis principais, gasolina, diesel, e 30% do gás de cozinha, que consumimos é importado. Pode haver, sim, [impacto no abastecimento] se a greve se prolongar por muito tempo, e a Petrobras ter dificuldades na operação de contingência. Havendo isso, a alternativa é a importação. Para um país já importador de derivados, os preços internos refletem os internacionais, então nossa expectativa é que, se houver alguma dificuldade, aumentariam as importações sem impacto nos preços”, conta. Ele diz que, até o momento, não há informações de falta de qualquer produto.

Segundo Odone, a Petrobras adotou uma operação diferenciada para manter grande parte dos postos de trabalho ativos. “O que a Petrobras tem feito é montar equipes de emergência, que fazem as operações essenciais. Eles contam com supervisores, gerentes e alguns funcionários que não estão aderindo a greve. Contratam pessoas no mercado com capacitação para isso, e contratam também alguns aposentados. A Petrobras hoje, de certa forma, está trabalhando com equipes contingenciais.”

Greve

Na noite desta segunda-feira, o Tribunal Superior do Trabalho (TRT) declarou considerar a greve “ilegal e abusiva”. A sentença proferida pelo juiz Ives Gandra Martins Filho determina que a categoria volte imediatamente ao trabalho.

Nesta terça, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) reafirmou a continuidade da paralisação. Em nota, disse que a “orientação é que os petroleiros mantenham a greve e sigam as recomendações dos sindicatos em relação às tentativas de intimidação e assédio dos gestores da Petrobrás”.

A greve já completa 18 dias. São 21 mil trabalhadores mobilizados em mais de 120 unidades da Petrobras.