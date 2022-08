Grupo Jovem Pan e TecToy iniciam maior torneio de futsal do Brasil

Ao todo, 160 times participarão do torneio; estreia está prevista para o dia 27 de agosto, no ginásio do Morumbi

Arte/Jovem Pan Evento tem o comentarista da Jovem Pan Vampeta como embaixador oficial



O Grupo Jovem Pan, em parceria com a TecToy, promoveu o Congresso Técnico da Copa Intercolegial TecToy Jovem Pan no Teatro do Estádio do Morumbi. O evento marca o início da contagem regressiva para a abertura da competição de futsal mais importante do Brasil, que reúne mais de 2 mil alunos de escolas públicas e particulares da Grande São Paulo. Ao todo são 160 times que participarão, divididos nas categorias masculinas e femininas. O CEO da TecToy, Valdeni Rodrigues, falou sobre a parceria com a Jovem Pan na realização da copa. “A copinha agora vem ligar uma parte emocional nossa, praticamente de todos os diretores, onde que a emoção em que poder bater uma bola com o pessoal dentro do início de uma carreira é muito interessante. É onde eles aprendem a trabalhar ‘na brincadeira’ em equipe. Já saber que eles têm que cooperar uns com os outros, disse Valdeni. Embaixador oficial da competição, Vampeta também marcou presença no evento. “É bom ver as escolas chegando com as suas torcidas participando, depois de dois anos por causa da pandemia retornando à competição. Que possa sair muitos craques. O que tem de jogador bom é absurdo”, afirmou Vampeta. A estreia da Copa TecToy está marcada para o dia 27 de agosto, no Ginásio do Morumbi.

Confira a reportagem na íntegra: