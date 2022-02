Guedes afirma que governo lançará pacote de R$ 100 bi em crédito para micro e pequenas empresas

Lançamento deverá ocorrer já na próxima semana; ideia é renovar o Pronampe e o Peac

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Economia, Paulo Guedes



O ministro da Economia, Paulo Guedes anunciou, nesta quarta-feira, 16, o lançamento de um pacote que terá aporte de R$ 100 bilhões em crédito para os microempreendedores individuais (MEI), além de pequenos e médios empresários. A ideia é renovar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC). Também é prevista a criação de uma linha de microcrédito ofertada pela Caixa Econômica para MEI e informais que tenham seu próprio negócio. A expectativa é de que o programa seja oficializado já na próxima semana.

O anúncio do novo pacote foi feito durante um almoço com membros da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, em Brasília. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, disse que a reunião foi positiva e que o ministro está otimista com a economia. “Saímos muito felizes e otimistas porque o ministro disse que essa medida vai ser lançada na semana que vem e também vai proporcionar reparcelamento das dívidas que já foram contraídas. Com isso, a gente pode continuar dando sequência a um crescimento do setor, que foi muito robusto no segundo semestre do ano passado e tem tudo para ser também assim em 2022”, disse.

*Com informações do repórter Fernando Martins