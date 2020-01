Guedes e Bolsonaro se reúnem nesta terça para discutir viagem a Davos

Agência Brasil O país quer demonstrar que tem avançado, que está deixando as turbulências para trás e retomando o rumo da economia



De volta à Brasília — após passar quatro dias descansando no Guarujá, em São Paulo — o presidente Jair Bolsonaro recebe nesta terça-feira (14), no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que retornou ao trabalho depois de 10 dias de férias.

Guedes será homenageado nos Estados Unidos na próxima quinta-feira (16) e, de lá, embarca para Zurique. Depois o ministro segue para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Logo após, ele se encontra com o presidente Jair Bolsonaro e, juntos, eles seguem para a Índia.

Antes de viajar para os Estados Unidos, o ministro quer afinar o discurso com o presidente. Esse discurso, que ele fará em Davos, é aguardado com ansiedade pelo governo brasileiro — que conta com uma boa receptividade por parte do setor produtivo mundial.

O país quer demonstrar que tem avançado, que está deixando as turbulências para trás e retomando o rumo da economia. Apesar de agradar, ainda existe uma certa desconfiança internacional com as falas do governo. A meta do ministro da Economia é vencer essas resistências.

O presidente também se reúne nesta terça-feira (14) com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio e com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin