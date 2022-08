Guedes prepara propostas para contas públicas de 2023

Ministro da Economia voltou a afirmar que o teto de gastos é uma “bandeira” e não um “dogma”

EDU ANDRADE/Ascom/ME Ministro da Economia, Paulo Guedes, durante audiência com a Frente Parlamentar do Biodiesel, no Ministério da Economia, em 16 de fevereiro



O ministro Paulo Guedes disse em evento que novas propostas estão sendo preparadas para aumentar o desempenho das contas públicas. Gudes voltou a afirmar que o teto de gastos é uma “bandeira” e não um “dogma”, e disse que o Ministério da Economia está criando alternativas para melhorar o Brasil em 2023, principalmente para desacelerar a inflação. O ministro disse ainda que o país está se endividando, mas que existem alternativas para melhorar os índices. A dívida pública seria combatida com as novas privatizações. Guedes disse também que gastos do Governo Federal estão dentro dos estudos já feitos pela pasta, que tem a resposta certa para o mercado financeiro e que a meta da divida fiscal também terá uma tolerância.

*Com informações do repórter Maicon Mendes