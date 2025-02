Gusttavo Lima ironiza boatos sobre desistir da eleição em 2026

Desde janeiro, quando manifestou seu desejo de entrar na política, cantor tem sido sondado por partidos de centro e direita, tanto para disputar o Executivo quanto o Senado Federal

Reprodução/Instagram/@gusttavolima Com a inelegibilidade de Marçal decretada pela Justiça Eleitoral de São Paulo, o cantor passou a ser mais cobiçado pelo PRTB



O cantor sertanejo Gusttavo Lima tem sido o centro de intensas especulações sobre uma possível candidatura nas eleições de 2026. Embora ainda não tenha se filiado a nenhum partido político ou oficializado sua candidatura, o artista expressou interesse em ingressar na política. Recentemente, ele reagiu com ironia aos rumores de que teria desistido de concorrer as eleições de 2026, escrevendo em uum comentário do Instagram: “Eu? desistir? Rsss”.

Desde que manifestou seu desejo de entrar na política desde janeiro, o cantor tem sido sondado por partidos de centro e direita, tanto para disputar o Executivo quanto para o Senado Federal. Entre os partidos que demonstraram interesse na filiação de Gusttavo Lima estão os Progressistas, liderados por Ciro Nogueira, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem o cantor mantém uma relação de proximidade. Ambos os partidos veem Lima como um potencial candidato ao Senado por Goiás.

O União Brasil, partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também tentou se aproximar do cantor, mas sem sucesso. Recentemente, Lima se encontrou com o influenciador Pablo Marçal nos Estados Unidos, e ambos prometeram trabalhar juntos. Com a inelegibilidade de Marçal decretada pela Justiça Eleitoral de São Paulo, o cantor passou a ser mais cobiçado pelo PRTB.

Publicado por Luisa Cardoso