Haddad anuncia que plano de contingência para tarifa de Trump está pronto

Ministro detalhou que estudos conduzidos pela Fazenda devem passar pelas mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin antes de chegar ao Palácio do Planalto

Diogo Zacarias/MF Fernando Haddad explica que Brasil é obrigado a tomar medidas para amenizar impactos econômicos



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira (23) que o plano de contingência ao aumento tarifário imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está concluído e será apresentado em breve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em declarações anteriores, Haddad destacou a dificuldade enfrentada por todos os envolvidos e a necessidade de um plano de resposta do Brasil aos EUA. O ministro enfatizou que o país é obrigado a tomar medidas para amenizar os impactos econômicos. As declarações foram dadas na porta do Ministério da Fazenda.

Sobre o trâmite, antes de chegar ao Palácio do Planalto, Haddad explicou que os estudos devem passar pelas mãos e receber o crivo do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), que vem liderando a coordenação da resposta brasileira ao tarifaço.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Fernando Haddad também indicou que o Executivo tem conversado com a equipe técnica e secretários da Casa Branca. “Estamos fazendo tentativas de contato, mas há uma concentração de informações na Casa Branca. Alckmin está em contato com secretários. No caso da Fazenda, temos conversado com a equipe técnica do Tesouro americano, mas não com o secretário”, explicou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA