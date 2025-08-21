Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Haddad diz que ‘faltou liderança’ em SP para evitar esquema de corrupção

Haddad diz que ‘faltou liderança’ em SP para evitar esquema de corrupção

O foco da crítica feita pelo ministro da Fazenda foi a liberação irregular de créditos tributários de ICMS, que resultou em desvios de aproximadamente R$ 1 bilhão

  • Por Jovem Pan
  • 21/08/2025 13h30 - Atualizado em 21/08/2025 13h31
  • BlueSky
FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad Apesar das críticas contundentes, Haddad evitou mencionar diretamente o nome do atual governador de São Paulo

Durante o primeiro seminário de Governança, Riscos, Controle e Integridade do Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou duras críticas à falta de liderança no estado de São Paulo. O foco de sua crítica foi o esquema de corrupção envolvendo a liberação irregular de créditos tributários de ICMS, que resultou em desvios de aproximadamente R$ 1 bilhão. As investigações revelaram que um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo estava à frente do esquema, beneficiando empresas do setor varejista. “Como pode ter acontecido uma coisa dessa? Faltou exemplo, faltou liderança”, disse o ministro.

Haddad comparou a situação atual com administrações anteriores, incluindo sua própria gestão na capital paulista. Ele destacou a eficácia de sua administração em 2013 na prevenção de fraudes semelhantes, questionando por que o estado de São Paulo não conseguiu se organizar para evitar tais escândalos. O ministro enfatizou a importância de uma liderança forte e exemplar para prevenir eventos dessa magnitude, apontando falhas no cruzamento de dados e na investigação isenta como fatores que contribuíram para o problema.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Apesar das críticas contundentes, Haddad evitou mencionar diretamente o nome do atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em seu discurso.

*Com informações de Beatriz Manfredini

Leia também

Imaginem o quanto um quarto mandato incomodaria a oposição, diz Lula em SP
Líder do PL corrobora fala de Eduardo e diz que 'anistia light' não será mais negociada
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >