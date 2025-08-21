Haddad diz que ‘faltou liderança’ em SP para evitar esquema de corrupção

O foco da crítica feita pelo ministro da Fazenda foi a liberação irregular de créditos tributários de ICMS, que resultou em desvios de aproximadamente R$ 1 bilhão

Durante o primeiro seminário de Governança, Riscos, Controle e Integridade do Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou duras críticas à falta de liderança no estado de São Paulo. O foco de sua crítica foi o esquema de corrupção envolvendo a liberação irregular de créditos tributários de ICMS, que resultou em desvios de aproximadamente R$ 1 bilhão. As investigações revelaram que um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo estava à frente do esquema, beneficiando empresas do setor varejista. “Como pode ter acontecido uma coisa dessa? Faltou exemplo, faltou liderança”, disse o ministro.

Haddad comparou a situação atual com administrações anteriores, incluindo sua própria gestão na capital paulista. Ele destacou a eficácia de sua administração em 2013 na prevenção de fraudes semelhantes, questionando por que o estado de São Paulo não conseguiu se organizar para evitar tais escândalos. O ministro enfatizou a importância de uma liderança forte e exemplar para prevenir eventos dessa magnitude, apontando falhas no cruzamento de dados e na investigação isenta como fatores que contribuíram para o problema.

Apesar das críticas contundentes, Haddad evitou mencionar diretamente o nome do atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em seu discurso.

*Com informações de Beatriz Manfredini