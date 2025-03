Haddad garante que Pé-de-Meia não será descontinuado

Em meio à votação da proposta de orçamento, que não prevê recursos suficientes para financiar o programa em 2025, o ministro da Fazenda afirma que ‘o direito do estudante está garantido de qualquer forma

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou na última quinta-feira (20) o compromisso do governo com a continuidade do programa Pé-de-Meia, destinado a estudantes do ensino médio. Durante uma reunião com a executiva do Partido dos Trabalhadores (PT), Haddad abordou o atual cenário econômico e garantiu que o programa não será descontinuado. O Pé-de-Meia funciona como uma poupança estudantil e foi incluído no orçamento de 2025 com uma previsão de R$ 1 bilhão. No entanto, o Ministério da Fazenda estima que o custo real do programa seja de R$ 1,5 bilhão.

“O programa [Pé-de-Meia] não sofre o risco de descontinuidade. O direito do estudante está garantido de qualquer forma”, disse o ministro Fernando Haddad.

A inclusão do programa no orçamento foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, após a Advocacia-Geral da União liberar um bloqueio de R$ 6 bilhões. Para cobrir a diferença de R$ 500 milhões entre o orçamento previsto e o custo estimado, o governo planeja solicitar créditos suplementares ao longo do ano. Essa estratégia é essencial para garantir que o programa continue sem interrupções, apesar das discussões em torno da complementação dos recursos necessários.

O Pé-de-Meia é uma iniciativa crucial para o apoio aos estudantes do ensino médio, proporcionando-lhes uma base financeira para o futuro. A confirmação de sua continuidade traz alívio para muitos estudantes e suas famílias, que dependem dessa poupança estudantil. O governo está empenhado em encontrar soluções financeiras que assegurem que o programa atenda às suas necessidades orçamentárias, garantindo que os estudantes continuem a se beneficiar.

