Haddad se reúne com relator da reforma tributária e reforça plano de taxação do comércio eletrônico

Em conversa com jornalistas após a reunião, o ministro da Fazenda também afirmou que a medida de redução do IPI para carros populares deve ser apresentada ao presidente Lula (PT) nesta semana

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo do dia 28 de novembro de 2022 mostra Fernando Haddad chegando para participar das reuniões de transição de governo no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem promovido conversas com deputados para contribuir com o texto da reforma tributária. Nesta segunda-feira, 29, Haddad teve encontro com o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), e com o coordenador do grupo de trabalho sobre o tema, deputado Reginaldo Lopes (PT). O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, também participou da reunião. Haddad pretende subsidiar o Congresso Nacional com cálculos mais profundados sobre o tema antes da apresentação do texto final aos parlamentares. O relator da reforma pretende apresentar um parecer sobre o tema no dia 6 de junho. Após o encontro, o ministro disse que os estudos para estabelecer novas regras para o e-commerce devem ser finalizados nos próximos dias e afirmou que avalia medidas para fazer com que empresas do setor, especialmente as estrangeiras, paguem os tributos devidos e respeitem a legislação brasileira. A respeito da medida de redução do IPI para carros populares, anunciada na semana passada, o ministro da Fazenda declarou que um projeto sobre o assunto está sendo finalizado. “Nós vamos levar para o presidente essa semana, não quero deixar para a semana que vem. Deu 15 dias e nós precisamos encerrar essa semana esse assunto. Vamos levar para ele alguns cenários para ele tomar a decisão”, afirmou Haddad em conversa com jornalistas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa