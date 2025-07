HCor busca voluntárias para tratamento pioneiro contra câncer de mama

Conduzido em parceria com a Finep e a Unifesp, o estudo investiga o uso da crioablação, técnica que utiliza congelamento para destruir tumores; em 97% dos casos, foi comprovada a eficácia do método

O Hospital do Coração (HCor) está à frente de um estudo inovador que promete revolucionar o tratamento do câncer de mama. O hospital está recrutando voluntárias para testar um procedimento minimamente invasivo conhecido como crioablação. Esta técnica consiste em congelar o tumor a temperaturas extremas de até -170ºC, eliminando a necessidade de cirurgia tradicional. Embora já seja utilizada para tratar outras doenças, a crioablação está agora sendo avaliada especificamente para o câncer de mama. O procedimento é realizado em consultório, com anestesia local, e dura entre 20 a 30 minutos, sem necessidade de internação. No entanto, é aplicável apenas a tumores em estágio inicial, com até 2 cm de diâmetro.

Desde março deste ano, o estudo está em andamento e deve durar até cinco anos, envolvendo cerca de 750 mulheres. Na primeira fase, 60 participantes passaram pela crioablação e, posteriormente, por cirurgia. Em 97% dos casos, houve redução do tumor, comprovando a eficácia do método. A pesquisa busca determinar se a crioablação pode ser uma alternativa viável à cirurgia convencional, oferecendo uma opção menos invasiva e com potencial para melhorar a qualidade de vida das pacientes. Metade das participantes do estudo passará pela crioablação, enquanto a outra metade será submetida a cirurgias convencionais, permitindo uma comparação detalhada dos resultados.

Os critérios de participação estão disponíveis no site do HCor, e as interessadas são incentivadas a se inscrever. A pesquisa é especialmente relevante para mulheres idosas, que podem se beneficiar de um procedimento menos agressivo, e para mulheres mais jovens, impactando positivamente a saúde e o orçamento de saúde, já que não requer internação prolongada. Segundo dados do DataSUS, em 2023, São Paulo registrou mais de 22.000 diagnósticos de câncer de mama, seguido por Minas Gerais e Paraná. Mulheres diagnosticadas com a doença são encorajadas a contatar o HCor para mais informações sobre a pesquisa.

Este estudo representa um passo significativo na busca por tratamentos mais eficazes e menos invasivos para o câncer de mama. A possibilidade de substituir a cirurgia tradicional por um procedimento rápido e sem necessidade de internação pode transformar a abordagem do tratamento oncológico, oferecendo esperança e melhor qualidade de vida para milhares de mulheres. O HCor continua a liderar pesquisas que buscam inovações médicas, reafirmando seu compromisso com a saúde e o bem-estar das pacientes.

