Heineken obtém licença ambiental para instalar nova fábrica em Passos, no sul de Minas

Planejamento da criação da nova unidade fabril é antigo e tem histórico tumultuado, com obras embargadas em outro município mineiro; expectativa é que equipamento passe a funcionar em 2025, gerando 11 mil empregos indiretos

Banco de imagens/Pexels Heineken é a segunda maior cervejaria do mundo, atrás apenas da AB InBev



A Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, atrás apenas da AB InBev, obteve licença ambiental para instalar uma nova fábrica em Passos, no Sul de Minas Gerais. Esta será a 15ª do grupo holandês. A concessão foi aprovada pela Câmara de Atividades Industriais do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), com sete votos favoráveis e um contrário ano. A empresa planeja investir R$ 1,8 bilhão na nova unidade. A estimativa de capacidade da nova fábrica é de 760 milhões litros de cerveja por ano, tornando o equipamento a maior instalação da companhia no Brasil. Serão implantadas no novo complexo industrial estações de tratamento de água e de esgoto, além de outras estruturas para atender requisitos de sustentabilidade ambiental. A fábrica será abastecida totalmente por fontes de energia renováveis. A expectativa é que a unidade fabril entre em operação em 2025, gerando 350 empregos diretos e 11 mil indiretos.

O planejamento da criação desta fábrica é antigo e tem histórico tumultuado. A cidade de Passos foi escolhida em substituição ao município Pedro Leopoldo, também em Minas Gerais, onde a obra foi embargada em setembro de 2021. Em dezembro do mesmo ano, a empresa anunciou que desistiria da construção e que estudava um novo endereço no Estado. Depois do embargo, a companhia recebeu propostas de mais de 200 prefeituras mineiras para a instalação da fábrica. A decisão pela cidade de Passos foi tomada em abril de 2022.

*Com informações do repórter Bruno Meyer