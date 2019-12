Homem é preso após tentar matar ex-mulher a facadas em São Bernardo do Campo

Divulgação/Polícia Militar Gisleine Ramos dos Santos, de 35 anos, já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, Diego Rodrigues de Freitas, de 30 anos



Um homem foi preso após tentar matar a ex-mulher a facadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O crime ocorreu pouco antes da meia-noite desta terça-feira (17), no Bairro Assunção.

O ajudante Diego Rodrigues de Freitas, de 30 anos, invadiu a residência de sua ex-mulher, Gisleine Ramos dos Santos, de 35, na Rua Padre Bento Dias Leme, na Vila Euro, e iniciou uma discussão. Como já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido e temendo o pior, a dona de casa deixou o imóvel e foi para a rua, à procura de ajuda.

Quando estava na Avenida João Firmino, a caminho da Terceira Delegacia da cidade, Gisleine foi alcançada pelo ex-companheiro em um ponto de ônibus, já bem próximo do distrito policial. Ali, ela a golpeou com uma faca no pescoço.

Mesmo ferida, a mulher ainda correu em direção à delegacia, mas, no caminho, avistou uma equipe da Polícia Militar (PM) e relatou o que havia ocorrido. Os policiais acionaram o SAMU, que encaminhou a mulher ao Pronto-Socorro Muncipal, no centro da cidade.

De posse das características do suspeito, os PMs iniciaram uma busca pelo bairro e, uma hora depois, encontraram e prenderam o agressor na Rua Ângelo Pessoti, não muito distante do local do crime. Freitas foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

A dona de casa Gisleine foi submetida a uma cirurgia e segue internada em observação, mas fora de perigo.

*Com informações do repórter Paulo Édson Fiore