Homicídios crescem 6% em São Paulo no mês de maio

O número de homicídios no estado de São Paulo cresceu no mês de maio. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) mostram que, no último mês, houve aumento de 6% no número de casos de homicídios, comparado ao mesmo mês do ano passado.

No estado, os homicídios dolosos subiram de 214, em maio de 2019, para 226. A média de homicídios nos primeiros cinco meses de 2020, inclusive, é 5% maior do que o mesmo período de 2019.

Todos os outros crimes violentos, como latrocínios, roubos, estupros e furtos, caíram. Segundo os dados da SSP, no mês de maio, os estupros caíram 46% em relação ao mesmo mês do ano passado. Outra redução significativa foi do número de furtos em geral, que caiu quase 50%.

*Com informações do repórter Leonardo Martins