Hospital de Bonsucesso será parcialmente reaberto após incêndio

A direção chegou a anunciar que o local fecharia por tempo indeterminado e os funcionários entrariam em férias coletivas

CAIO BASILIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Após uma analise da direção do hospital e autoridades, constatou-se a possiblidade de manter o funcionamento



Um acordo foi feito para que o Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, seja reaberto parcialmente já na semana que vem. O pacto foi costurado entre o governo do Estado e o governo federal, como a Jovem Pan já vinha adiantando ao longo da programação. Após uma analise da direção do hospital e autoridades, constatou-se a possiblidade de manter o funcionamento de parte da unidade. Desde que pegou fogo na terça-feira (27), o local esta praticamente parado. A direção da unidade chegou a anunciar que o Hospital Federal de Bonsucesso fecharia por tempo indeterminado e os funcionários entrariam em férias coletivas.

Seria necessário investimentos e obras no hospital, mas muitos pacientes ficaram literalmente na mão — sem assistência, consulta e atendimento. O Hospital Federal de Bonsucesso é uma referência na zona norte da capital. Por lá passavam, diariamente, antes do incêndio, mais de 2 mil pessoas. A Defesa Civil e a Polícia Federal fizeram uma vistoria nesta sexta (30) no prédio que pegou fogo e iniciaram as investigações para tentar descobrir a causa das chamas. A principal suspeita é de pane elétrica. O bloco 1 do hospital acabou sendo interditado pela Defesa Civil. Nas unidades do hospital que ficarão abertas e vão funcionar novamente a partir da semana que vem serão realizados exames e atendimentos ambulatoriais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga