Hugo Motta anuncia que plenário decidirá sobre perda de mandato de Carla Zambelli

Deputada licenciada está na lista de procurados da Interpol, mas não há operações em andamento contra ela, segundo o embaixador do Brasil na Itália

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que a decisão sobre a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli será tomada pelo plenário da casa. A declaração ocorreu durante uma sessão plenária, após pressão de parlamentares do Partido Liberal, como André Fernandes, que criticaram a postura inicial de Motta. Fernandes destacou a importância de seguir o artigo 55 da Constituição Federal e o regimento interno da Câmara, que determinam que a casa deve deliberar sobre a perda de mandato de deputados federais em exercício.

Hugo Motta afirmou que a decisão sobre o mandato de Zambelli será regimentalmente cumprida, garantindo o direito à defesa da deputada. Ele enfatizou que a palavra final será do plenário, que é soberano e tem a legitimidade para decidir o futuro da casa. Motta esclareceu que sua decisão não foi influenciada pelo discurso de Fernandes, mas sim por uma avaliação precipitada anterior. O deputado Altineu Côrtes agradeceu o esclarecimento, destacando a importância do procedimento para casos futuros de prisões de parlamentares.

Enquanto isso, a deputada licenciada Carla Zambelli está na lista de procurados da Interpol, mas não há operações em andamento contra ela, segundo o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca. Zambelli, que desembarcou em Roma antes de seu nome ser incluído na lista, é procurada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça com o hacker Walter Delgatti, em uma tentativa de desacreditar a justiça brasileira. Ela alega ser vítima de perseguição política e prometeu atuar contra o STF no exterior, seguindo o exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro.