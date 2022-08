IBGE já ouviu 60 milhões de brasileiros para Censo Demográfico de 2022

Levantamento é espécie de radiografia da sociedade brasileira e deverá ter primeiros resultados divulgados em dezembro deste ano

Divulgação/Agência IBGE Levantamento foi suspenso em 2020 e 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus e questões orçamentárias



Cerca de 60 milhões de brasileiros já foram recenseados pelo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento era para ter sido feito em 2020, mas, por causa da pandemia da Covid-19 e questões orçamentárias, teve um atraso de dois anos. O primeiro balanço foi divulgado nesta terça-feira, 30. O Censo vai ser finalizado em novembro e, já em dezembro, devem ser divulgados os primeiros resultados dessa espécie de radiografia da sociedade brasileira. A pesquisa utiliza dois tipos de questionários, um simples e outro completo. 88% dos entrevistados até agora optaram pelo formato simplificado. Os outros 12% fizeram o modelo completo. As respostas demoram de oito a 18 minutos. Pela primeira vez, o IBGE está investigando a população quilombola do Brasil: cerca de 400 mil quilombolas já foram recenseados, o que representa aproximadamente 0,60% desse público.

Atualmente, 145 mil recenseadores realizam as entrevistas em todo o Brasil, mas ainda há vagas disponíveis para quem queira participar dessa experiência. O número de trabalhadores atuantes no momento representa menos de 80% do necessário para a realização da pesquisa. Ainda assim, o ritmo de realização do Censo é considerado bom pela diretoria do IBGE. Entretanto, há diferenças no ritmo de cidade para cidade e também entre Estados e regiões. Pernambuco, Rio Grande do Norte e Distrito Federal já têm mais de 50% de suas áreas trabalhadas. Em São Paulo a taxa está abaixo de 30%.

