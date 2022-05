Idoso é atingido por bala perdida no RJ durante confronto entre traficantes e PM

Bala atingiu a cabeça de Jorge Peixoto da Silva, de 68 anos; ele foi socorrido e está internado em um hospital de São Gonçalo

Alexandre Guzanshe/Códifo 13/Estadão Conteúdo - 17/02/2009 Bala acertou a cabeça do idoso de 68 anos de idade



O idoso Jorge Peixoto da Silva, de 68 anos, é a mais nova vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Ele foi atingido na cabeça durante um confronto armado entre traficantes e policiais militares que aconteceu no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense, no último fim de semana. Ele foi levar para o Hospital Alberto Torres, que fica no município, e passou por uma delicada cirurgia. De acordo com testemunhas, Jorge estava dentro de um estabelecimento fazendo uma obra quando foi atingido pela bala perdida. Vídeos que circulam nas redes sociais do local do acidente mostram ferramentas de trabalho no chão e muito sangue.

A Polícia Militar disse que os agentes que foram até o local foram recebidos a tiros pelos traficantes da região. O carro dos PMs foi atingido na carroceria e nos pneus. Opoliciamento está reforçado na região onde o confronto aconteceu. De acordo com a plataforma Fogo Cruzada, que acompanha de perto dados da violência no Rio de Janeiro, neste ano de 2022,s pelo menos 15 idosos já foram baleados nas mais diversas circunstâncias no Grande Rio, dentr eles, seis morreram.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga