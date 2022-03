Idoso é preso por tentar estuprar menino de 10 anos no vestiário do Flamengo

Criança conseguiu se desvencilhar do adulto, que teria saído correndo atrás dele; na delegacia, o homem negou tudo

Um homem idoso de 69 anos de idade foi preso por tentar estuprar uma criança de 10 anos no vestiário do clube de futebol do Flamengo, no Rio de Janeiro. Segundo relatos da babá, a criança foi atacada quando tomava banho após uma aula de natação. A criança contou que se escondeu na cabine do vestiário e conseguiu se desvencilhar do idoso, que teria saído correndo atrás do menino. Na delegacia, o idoso negou todas as acusações. Ainda assim, ele foi preso por determinação da justiça. O Flamengo afirmou em nota que tomou conhecimento de um fato envolvendo um menor de idade e um idoso, com a acusação de importunação sexual da criança. O idoso está proibido de frequentar as dependências do Flamengo até que se encerrem as investigações e as decisões do poder judiciário.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga