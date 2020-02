Idoso passa mal e morre depois de invasão de ladrões em apartamento nos Jardins

Reprodução Câmeras de segurança do prédio mostram os criminosos com os rostos descobertos entrando no prédio por volta das 4h40 da manhã de quinta-feira (20)



Um senhor de 93 anos morreu durante um assalto ao apartamento dele, no bairro da Consolação, região central de São Paulo. A principal suspeita é que o médico aposentado Murillo de Oliveira Villela tenha tido um mal súbito depois que três homens invadiram o local.

Câmeras de segurança do prédio mostram os criminosos com os rostos descobertos entrando no prédio por volta das 4h40 da manhã de quinta-feira (20). Enquanto o trio revirava o apartamento, Villela ficou amarrado à cama e a cuidadora dele, de 38 anos, foi presa a uma cadeira.

As vítimas foram encontradas de manhã por uma empregada da casa e o médico já estava morto. Os suspeitos fugiram e o caso está sendo investigado pelo 78º Distrito Policial, nos Jardins.

O advogado da família do médico, Marcelo Knopfelmacher, afirmou que os investigadores querem descobrir como os criminosos conseguiram a chave para entrar no apartamento. “A questão toda que é importante saber é como eles obtiveram a cópia da chave, já que é uma chave especial que não é possível fazer cópia. É em cima dessa questão que a Polícia está trabalhando.”

Murillo de Oliveira Vilela era infectologista e realizou trabalhos com tribos indígenas. Além disso, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial.

*Com informações da repórter Nicole Fusco