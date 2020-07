Igrejas retomam atividades presenciais em São Paulo

Com a flexibilização nesta semana, os espaços voltaram a abrir sem aglomerações

EFE/EPA/David J. Phillip Desde 21 de março quando se deu o início da quarentena em São Paulo havia a proibição de missas e cultos



Com a retomada das missas presenciais os frequentadores já começam a assistir às celebrações em catedrais e igrejas, mesmo com os locais funcionando com limite abaixo da capacidade. Desde 21 de março quando se deu o início da quarentena pela Covid-19 em São Paulo havia a proibição de missas e cultos.

Com a flexibilização nesta semana os espaços voltaram a abrir sem aglomerações. O padre Luiz Eduardo Pinheiro, cura da Catedral da Sé comemora a retomada, mesmo que num primeiro instante seja tímida.

Mesmo com a volta gradual, ainda todo cuidado é pouco, é o que explica o infectologista, Jean Gorinchteyn. Segundo o médico o fato de muitas atividades estarem retornando, não significa vida normal, muito longe disto.

Os folhetos utilizados aos domingos durante a celebração, não poderão ser reutilizados, por exemplo, para prevenir as chances de contaminação pelo vírus. A esperança é de que tudo passe logo, mas para a aposentada Nair Pereira o primeiro passo foi dado e somente com isto, já ficou feliz da vida.

*Com informações do repórter Daniel Lian