Com 33 dias de atraso em relação a 2019, impostômetro chega a R$ 1 trilhão

Dario Oliveira / Estadão Conteúdo Embora não seja um medidor em tempo real, o impostômetro projeta um cálculo de quanto a União, os estados e municípios vão arrecadando ao longo de todo o ano



Com a queda brutal no consumo e na produção industrial, a arrecadação caiu bastante, como mostra o indicador mais conhecido dos tributos no Brasil, o impostômetro. No fim de semana, o índice chegou a marca de um R$ 1 trilhão. O montante foi alcançado no sábado (28), com 33 dias de atraso em relação ao ano passado. A queda na arrecadação é reflexo direto da crise econômica desencadeada pela pandemia da Covid-19.

O economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeo, diz que a estimativa deve ser refeita mais uma vez. “Imaginávamos que até o fim do semestre, desse mês nós estaremos voltando quase a normalidade. Mas pelo que estamos assistindo, ainda estamos longe disso. Então o segundo semestre a arrecadação vai ser mais fraca do que está projetado.”

O Impostômetro está instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo desde 1995. Ele não é um medidor em tempo real, mas projeta um cálculo de quanto a União, os estados e municípios vão arrecadando ao longo de todo o ano.

*Com informações do repórter Tiago Muniz