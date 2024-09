Inadimplência recua para menor nível em quase três anos em São Paulo

De acordo com uma pesquisa da FecomercioSP, 19,2% dos lares da cidade convivem com contas atrasadas, o menor nível desde outubro de 2021

Marcello Casal Jr/Agência Brasil A tendência de queda vem sendo observada desde março deste ano.



O nível de inadimplência das famílias em São Paulo atingiu o menor patamar em quase três anos, de acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio). O levantamento aponta que, em agosto de 2024, 19,2% dos lares paulistanos estavam com contas atrasadas, o menor índice desde outubro de 2021. A tendência de queda vem sendo observada desde março deste ano. A pesquisa também revelou que o volume de famílias inadimplentes caiu 22% no acumulado do último ano, o que significa que aproximadamente 220 mil famílias conseguiram regularizar suas contas. Além disso, o número de famílias sem condições de pagar suas despesas também diminuiu, registrando 8,8% em agosto, a segunda queda consecutiva. Em comparação, em outubro do ano passado, esse índice era de 11,2%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O endividamento das famílias também apresentou uma leve queda em agosto, passando de 70,4% em julho para 69,4%. No entanto, ao analisar o indicador anual, houve um pequeno aumento de 68,9% para 69,4%. As autoridades e pesquisadores consideram o levantamento positivo, destacando que a regularização das dívidas permite que as famílias tenham mais dinheiro para gastar em outros setores da economia, como comércio e serviços.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA