Inauguração de base na Antártica tem homenagem a militares mortos

Reprodução/Twitter A nova estrutura substitui a base anterior, que foi destruída por um incêndio em 2012



Com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, foi reinaugurada a base brasileira na Antártica. A estrutura custou cerca de US$ 100 milhões, ocupa uma área de 4,5 mil metros quadrados e é considerada uma das mais modernas do continente gelado.

A cerimônia estava prevista para terça-feira (14), mas precisou ser adiada por causa do mau tempo.

Representando o presidente Jair Bolsonaro, Mourão destacou a importância da estação Comandante Ferraz para o desenvolvimento da ciência brasileira.

“As novas instalações da Estação caracterizam o avanço da presença do Brasil nesta continente. Um avanço qualitativo expresso no compromisso do governo federal com o desenvolvimento das atividades cientificas ligadas as questões climáticas e ambiental.”

Também estiveram presentes os ministros da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes; da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

A cerimônia ainda contou com a presença do presidente da Caixa, Pedro Guimarães; de cientistas, de representantes da Marinha; e de outras nações que fazem parte do Tratado da Antártica.

Ao discursar, o comandante da Marinha, almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, destacou a importância do Brasil estar na região. “Possibilitará a presença de uma plataforma sustentável, segura e confortável — que permitirá ao Brasil conhecer melhor o continente.”

A nova estrutura substitui a base anterior, que foi destruída por um incêndio em 2012. A tragédia provocou a morte de dois militares: Carlos Alberto Vieira Figueiredo e Roberto Lopes dos Santos. Durante as festividades, houve uma homenagem a eles.

O vice-presidente da República entregou aos filhos dos militares as cadernetas-registro — documentos onde são lançados todos os fatos profissionais da vida do militar.

O início das pesquisas na nova estação foi marcado pelo lançamento de um balão meteorológico que vai ajudar na análise da dinâmica atmosférica do local e as interações com a América do Sul.

A nova base tem 17 laboratórios e abrigará projetos multidisciplinares. O ministro Marcos Pontes inaugurou as instalações de pesquisas e disse que sentiu orgulho ao pisar no território brasileiro na Antártica.

“Eu lembro que quando eu cheguei no Espaço, carregando a bandeira do Brasil, foi exatamente isso o que eu senti. Orgulho em levar a Bandeira a um lugar tão distante, tão diferente e tão importante para o planeta como um todo.”

Em comemoração à reinauguração da base Comandante Ferraz, os correios lançaram no local uma tiragem especial de 360 mil selos ilustrados com a nova estrutura.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni