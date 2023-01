Inaugurado em 2021, Parque Augusta já é uma das principais opções de lazer no centro de São Paulo

Projeto do espaço ficou anos no papel e só se tornou realidade após mobilização popular; hoje, é procurado pro moradores e turistas

Depois de uma longa batalha, o Parque Augusta-Bruno Covas, localizado na Rua Augusta, região da Consolação em São Paulo, foi inaugurado em novembro de 2021. Não demorou muito para ele cair nas graças de quem mora em São Paulo ou vem para visitar a cidade. Pessoas vão ao local para se exercitar, passear com os cachorros, ficar ao ar livre mais perto da natureza. A estudante Alicia Lima usa o parque para encontrar os amigos e o namorado. “Eu gosto de vir aqui por ser bem localizado, então a gente consegue se encontrar bem aqui, e eu gosto de vir para arejar um pouco, porque vivemos numa cidade muito grande, é sempre bom vir numa área verde e respirar um pouco”, conta Alicia. Em 2019, a prefeitura de São Paulo, sob a gestão do prefeito Bruno Covas, assinou a escritura do Parque Augusta depois de muitas décadas . Em 2021, com a morte de Covas, o nome do parque foi alterado para homenageá-lo. O parque Augusta-Bruno Covas fica aberto diariamente das 5h às 21h.

