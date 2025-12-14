Incêndio atinge loja de flores artificiais na Mooca, Zona Leste de São Paulo

Corpo de bombeiros informou que não há informações sobre possíveis vítimas e o galpão provavelmente estava vazio

Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas em incêndio na Mooca



Um incêndio de grandes proporções atingiu neste domingo (14) uma loja de flores artificiais na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros disse que não há informações sobre possíveis vítimas e que o galpão provavelmente estava vazio.

Segundo a corporação, 19 viaturas foram empenhadas para combater as chamas na Alameda Rubião Junior, 193, que começou por volta das 7h30. Os moradores próximos ao galpão tiveram de ser retirados de suas residências.