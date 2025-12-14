Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Incêndio atinge loja de flores artificiais na Mooca, Zona Leste de São Paulo

Incêndio atinge loja de flores artificiais na Mooca, Zona Leste de São Paulo

Corpo de bombeiros informou que não há informações sobre possíveis vítimas e o galpão provavelmente estava vazio

  • Por Jovem Pan
  • 14/12/2025 10h48
  • BlueSky
Incêndio na Mooca Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas em incêndio na Mooca

Um incêndio de grandes proporções atingiu neste domingo (14) uma loja de flores artificiais na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros disse que não há informações sobre possíveis vítimas e que o galpão provavelmente estava vazio.

Segundo a corporação, 19 viaturas foram empenhadas para combater as chamas na Alameda Rubião Junior, 193, que começou por volta das 7h30. Os moradores próximos ao galpão tiveram de ser retirados de suas residências.

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >