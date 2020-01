Incêndio atinge presídio em Benfica, no Rio; dez ficam feridos

Tomaz Silva/Agência Brasil Fogo o presídio de Benfica teria começado após um curto-circuito



Cerca de dez pessoas ficaram feridas no incêndio que atingiu o presídio de Benfica, periferia da zona norte do Rio. O fogo teria começado em uma ala que concentrava uma grande quantidade de colchões. A suspeita é que um curto-circuito tenha sido a causa original do incêndio.

As chamas e a fumaça se alastraram rapidamente. Os presos foram retirados às pressas, mas alguns detentos e servidores da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) inalaram fumaça.

Cinco presos precisaram de atendimento na própria unidade, e quatro servidores da secretaria foram encaminhados para hospitais da região. Eles estão fora de perigo.

Parentes dos detentos reclamaram da demora na chegada do Corpo de Bombeiros e na divulgação da situação dos detentos dentro da unidade.

A SAP abriu uma investigação para apurar o incêndio. Os Bombeiros passaram o resto do dia na operação de rescaldo. O presídio de Benfica é uma espécie de ‘porta de entrada’ do sistema prisional do Rio de Janeiro. Atualmente, possui aproximadamente 502 detentos, sua capacidade é para 630 presos.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga.