Indicações para Comissão de Ética geram questionamentos na Alerj

Vandro Família e Márcio Canella já tiveram problemas na Justiça; Assembleia Legislativa do Rio defende que denúncias não tem relação com mandato atual

Reprodução/Site Oficial O Conselho de Ética, em tese, é para acompanhar e fiscalizar atos e procedimentos dos parlamentares



A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está sob questionamento por conta da indicação de dois parlamentares com problemas na Justiça. Um deles é Vandro Família, do Solidariedade. O policial militar, que foi preso em 2012, é acusado de matar um adversário político e de envolvimento com a milícia que atua em Macaé, cidade no norte do estado. Ele já prestou contas e esclarecimentos à Justiça e ao Ministério Público. O outro nome indicado e que está gerando questionamentos dentro da Casa é Márcio Canella, do MDB. Ele foi vice-prefeito de Belford Roxo e acusado, junto ao prefeito, de descarte irregular de lixo na cidade. Canela afirmou que a denúncia não se transformou em condenação e não vê problema em assumir uma cadeira no conselho da Alerj. O Conselho de Ética, em tese, é para acompanhar e fiscalizar atos e procedimentos dos parlamentares. A Alerj diz que essas denúncias não são alusivas e relativas aos atuais mandatos dos deputados e que só dá posse aos parlamentares após diplomação autorizada pela Justiça eleitoral.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga