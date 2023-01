Índice de confiança do empresariado cai pelo quarto mês seguido, aponta CNI

Pela primeira vez desde julho de 2020 o índice ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que aponta clima de cautela e desconfiança do setor industrial

EFE/EPA/JUSTIN LANE Queda no índice de confiança revela clima de cautela e preocupação do empresariado industrial



Dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria mostram que o índice de confiança do empresariado caiu 2,2 pontos em janeiro de 2023, na comparação com dezembro de 2022. O recuo foi de 50,8, para 48,6. O resultado leva em conta a percepção sobre a economia brasileira nos últimos seis meses e as perspectivas do segmento para o semestre seguinte. Na pesquisa atual, os dois componentes do índice de confiança caíram e migraram para patamares negativos. Com isso, pela primeira vez desde julho de 2020 o índice ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que aponta a falta de confiança do setor. Segundo a CNI, o resultado mostra que a queda no índice seria provocada pela piora nas condições das empresas e da economia brasileira que vinha desde dezembro. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, diz que os números mostram cautela dos empresários no início do ano: “Na medida que o índice caiu, caia há quatro meses e passou para o campo de falta de confiança. O índice mostra cautela com relação a contratações, aumento da posição e investimento”. A pesquisa também apontou que, na comparação com janeiro de 2022, houve queda de 7,4% na confiança do empresário no setor industrial, com o índice indo de 56 para 48,6.

*Com informações do repórter David de Tarso