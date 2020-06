Agência Brasil A autorização foi publicada na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU)



A indústria farmacêutica alerta para aumento abusivo no preço dos remédios por causa da pandemia da Covid-19 e recomenda denúncia por parte dos consumidores. O setor reitera que o abastecimento está garantido e não há riscos, ao contrário do verificado no início da crise.

No entanto, hospitais e secretarias de saúde ainda reclamam dos valores e da falta de medicamentos. O presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Nelson Mussolini, fez um alerta para aumentos sem base.

O integrante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Heber Bernarde, diz que a alta dos preços se torna um entrave ao setor público. Ele espera apoio do governo para resolver o problema.

A diretora de Suprimentos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Leonisa Obrusnik, chama de inviável o aumento de preços dos remédios e ressalta que os laboratórios estão tentando atender à demanda, mas a situação ainda é precária.

Nessa semana, o Senado aprovou um projeto que prevê o congelamento dos preços de medicamentos por 60 dias.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni