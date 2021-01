Indústria da construção sofre com falta de matéria-prima e alta nos preço

Setor não paralisou canteiros de obras e o desempenho do mercado imobiliário foi positivo na pandemia

Elza Fiúza/Agência Brasil Setor teve recuperação acima do esperado inicialmente na pandemia



A indústria da construção assiste ao aumento da falta de insumos que impede a retomada ampla da economia no setor. O gerente de Análise Econômica da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Marcelo Azevedo, reforça a recuperação acima do esperado inicialmente na pandemia. “Ela era uma preocupação de uma a cada três empresas no terceiro trimestre do ano. Quando falamos do último trimestre, essa preocupação começou a alcançar metade das empresas apontaram essa falta ou o alto custo da matéria-prima.” A CNI aponta também o aumento de preços. “Felizmente a recuperação foi rápida, mas isso pegou muito fornecedores de insumo com estoques baixos enquanto a demanda aumentou fortemente ao mesmo ponto.” O setor da construção civil conseguiu não paralisar seus canteiros de obras e o desempenho do mercado imobiliário foi positivo, apesar da pandemia.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos