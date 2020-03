Indústria de não alcoólicos deixará de vender bebida açucarada em escola

As companhias, de forma voluntária, decidiram comercializar somente água, água de coco, sucos 100% de frutas e bebidas à base de leite



Fabricantes anunciaram nesta terça-feira (10) que vão parar de vender bebidas açucaradas nas escolas para crianças de até 12 anos. O compromisso voluntário foi firmado pelas 68 empresas ligadas à Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas.

As companhias, que respondem por 85% da produção do país, vão comercializar somente água, água de coco, sucos 100% de frutas ou vegetais e bebidas à base de leite.

Segundo Alexandre Jobim, com o avanço da tecnologia, empresas de pequeno e médio porte conseguiram reduzir o uso do açúcar a um custo competitivo, sem gerar mudanças no sabor.

A nutricionista Camila Alves ressalta os itens de uma alimentação adequada. ” É uma alimentação variada, colorida, com frutas, legumes, verduras, grãos, proteínas. Ou seja, comida de verdade. Recomendamos evitar refrigerantes, até mesmo os diets, sucos de caixinhas e os refrescos em pó artificiais.”

De acordo com o Ministério da Saúde, 33,5% das crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. Deste número, 8% são obesos e 5% apresentam obesidade grave.

*Com informações da repórter Livia Fernanda.