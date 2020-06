Indústria pede prorrogação de prazo para o pagamento de impostos

EFE/EPA/SEBASTIEN COURDJI O fundo garantidor pretende oferecer segurança nas operações aos bancos, com a participação do governo como um fiador, com expectativa de taxas menores



O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Velloso, avalia que o governo precisa postergar o pagamento de impostos, INSS, PIS e COFINS, em razão do grave cenário econômico no Brasil.

O setor recuou, em maio, cerca de 29%. “A postergação do recolhimento dos tributos previdenciários seja estendida, talvez até o final do ano, em função da forte crise. E a questão do crédito, ele não chegou. Tem até o reconhecimento do Ministério da Economia que ele não chegou na ponta.”

Linha com fundo garantidor ainda precisa ser implementada. 1´48´´ – O governo emitiu uma boa Medida Provisória que é a questão do fundo garantidor para o crédito chegar. No entanto, nós temos urgência. Então a regulamentação da MP 975 e a implementação do novo fundo garantidor é importantíssima.”

O fundo garantidor pretende oferecer segurança nas operações aos bancos, com a participação do governo como um fiador, com expectativa de taxas menores.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos