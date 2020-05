Indústria de máquinas planeja retomada e já projeta ganhos no 2º semestre

EFE/EPA/SEBASTIEN COURDJI O faturamento do setor caiu 6,5% de janeiro a abril deste ano e as exportações tiveram recuo de 20%



A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), uma balizadora dos investimentos no país, avalia que pode registrar crescimento já no segundo semestre deste ano. O presidente da Abimaq, José Velloso, avalia o quadrimestre o avanço da Covid-19.

“O impacto da crise até o mês de abril é menor do que as perspectivas mais pessimistas que tínhamos antes. A pesquisa da Abimaq diz que para os próximos meses devemos ter ainda uma queda de faturamento de 7%, mas a pesquisa já coloca crescimento a partir de junho. Nós tínhamos uma previsão de terminar 2020 com um crescimento de 10%, mas agora devemos ter uma queda de 10%, que não é um impacto tão grave como poderia ser a crise.”

O faturamento do setor caiu 6,5% de janeiro a abril deste ano. As exportações tiveram recuo de 20%, mas houve compensação cambial. Os empregos reduziram em 2,3% no período.

