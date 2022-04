‘Vitupério’, ‘nóxio’ e mais: Iniciativa tenta resgatar palavras esquecidas no Brasil

Lista da campanha Procura no Dicionário reúne 26 itens de um ranking das mais buscada

Resgatar palavras antigas que entraram em desuso é a nova missão de uma editora de conteúdo digital. A intenção é expandir o vocabulário da população brasileira, resgatando as palavras. Não são palavras fáceis de pronunciar. “É todo um acervo cultural, toda uma riqueza linguística que não é utilizada, e nós achamos que se nós conseguirmos fazer com que as pessoas lembrem ou comecem a utilizar duas ou três dessas palavras, a missão já está cumprida. O critério para selecionar as palavras começou pelas que nunca são pesquisadas no dicionário ou que são muito pouco pesquisadas. Então nós selecionamos algumas delas. Algumas caíram mesmo em desuso”, comenta um dos responsáveis pelo projeto

A lista das palavras selecionadas para a campanha Procura no Dicionário reúne 26 itens de um ranking das mais buscadas. O acervo léxico tem mais de 400 mil palavras da língua portuguesa. Mas, segundo a editora que está lançando a campanha, as pessoas não falam nem 5% desse universo. “Se nós considerarmos que só o dicionário tem 400 mil palavras regitradas e que as pessoas não usam nem 10% disso no dia a dia, nós temos uma enorme riqueza cultural que é completamente desperdiçada. Então, daí veio essa necessidade, essa ideia, de recuperar um pouco dessas palavras”.

Conheça algumas das palavras selecionadas na campanha: Vitupério: afronta, insulto; nóxio: nocivo, causa dano; inhoto: desconhecido, incógnito; convício: convivência; refrigério: frescor; álece: alegre, animado; profício: útil, lucrativo; jucundo: feliz, jovial, agradável; sóbole: descendência, geração; eflúvio: cheiro, perfume.

