Inscrições no Enem terminam nesta sexta; Maia pede prorrogação

Estadão Conteúdo As 100 mil vagas disponibilizadas para as provas digitais também já foram preenchidas



As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem até esta sexta-feira (22). Até o momento, mais 4 milhões e 600 mil pessoas se candidataram. As 100 mil vagas disponibilizadas para as provas digitais também já foram preenchidas.

Na quinta-feira (21), o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que está conversando com o presidente Jair Bolsonaro para adiar as inscrições. Segundo ele, não faz sentido adiar apenas a data da prova.

Para reduzir os riscos de contaminação entre os alunos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estuda aplicar a prova deste ano em apenas um dia. O objetivo principal seria minimizar o contato entre os participantes em meio à pandemia da Covid-19.

Para isso, técnicos do órgão analisam a redução do número de questões, medida considerada um desafio já que a prova precisa atender a critérios. O modelo matemático conhecido como Teoria de Resposta ao Item, o TRI, ajusta as questões de acordo com a dificuldade, entre outras características.

Segundo o Ministério da Educação, com um número reduzido de perguntas também fica menor a precisão estatística. A consequente diminuição de conteúdos exigidos não seria, no entanto, um problema na avaliação do Inep.

Atualmente, o Enem é dividido em dois dias, com 180 questões além da redação.

*Com informações da repórter Letícia Santini