Inscrições para Enem 2024 começam nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (27) o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Disponíveis a partir de hoje, os interessados têm até o dia 7 de junho para se inscreverem, com um prazo adicional até 12 de junho para realizar o pagamento da taxa de inscrição, equivalente a R$ 85. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou em 13 de maio os resultados das solicitações de isenção da taxa de inscrição. É importante ressaltar que, mesmo com a isenção aprovada, os candidatos devem efetuar sua inscrição no site oficial do Enem, utilizando CPF e senha previamente cadastrados no Portal do Governo Federal.

A escolha do idioma para a prova de língua estrangeira também faz parte das etapas do processo de inscrição. Uma novidade para o Enem 2024 é a inclusão dos treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que desejam experimentar a dinâmica do exame. Esta modalidade permite que os jovens se familiarizem com a estrutura e o ambiente de prova, servindo como uma preparação.