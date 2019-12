Inscrições para o Prouni começam em 28 de janeiro

Divulgação O Prouni é um programa que oferece bolsas de estudos, que podem ser integrais ou de 50%, para estudantes que querem ingressar no ensino superior



Foi divulgado nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial da União, a data de inscrição para o Prouni. O cadastramento no Programa Universidade para Todos começa dia 28 de janeiro e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 do mesmo mês.

Todo o cronograma do Prouni foi divulgado e está registrado no edital do site do MEC. O resultado da primeira chamada para adesão, acontece no dia 4 de fevereiro.

Entre a mesma data e o dia 11 de fevereiro deve ser comprovadas as informações necessárias para ingressar no programa e também um possível processo seletivo, próprio de cada instituição.

A segunda chamada deve acontecer entre 18 de fevereiro e 3 de março.

O Prouni é um programa que oferece bolsas de estudos, que podem ser integrais ou de 50%, para estudantes que querem ingressar no ensino superior em instituições privadas.

Os critérios de avaliação são dois: o desempenho do aluno no Enem ou então através da comprovação de renda.

