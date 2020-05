INSS começa a pagar hoje segunda parcela do 13º a aposentados e pensionistas

Hélvio Romero/Estadão Conteúdo O valor será depositado junto com a aposentadoria, pensão ou auxílio para quem tem direito ao pagamento



A partir desta segunda-feira (25) o INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º salário para milhares de segurados. O dinheiro, que normalmente é pago no final do ano, foi antecipado por causa da pandemia da doença causa pelo novo coronavírus.

O valor será depositado junto com a aposentadoria, pensão ou auxílio para quem tem direito ao 13º. Quem recebe um salário mínimo terá o valor disponível até o dia 5 de junho.

O depósito será feito de acordo com o número final do benefício, sem contar o dígito. Portanto, números com final 1 recebem nesta segunda e assim por diante, até que os terminados em 0 recebam na sexta-feira da semana que vem.

Segurados com renda mensal acima de um salário mínimo terão os pagamentos creditados entre os dias 1 e 6 de junho.

Tem direito ao 13º quem recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte e auxílios doença, acidente ou reclusão. Pessoas que recebem benefícios assistenciais não têm direito ao pagamento.

Ao todo, serão contempladas mais de 30 milhões de pessoas, o equivalente a R$ 6,8 milhões de reais.

*Com informações da repórter Nanny Cox