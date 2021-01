Instalação de antena opõe moradores do Morumbi e empresa responsável

Locais alegam que uma medida liminar proíbe a instalação do equipamento na região

Pixabay A Brazil Tower interrompeu a instalação da antena e, caso descumpra a decisão da Justiça, terá que pagar multa



A tentativa de instalar uma antena de telefonia no Morumbi, zona sul de São Paulo, virou motivo de protesto de um grupo de moradores. Eles alegam que uma medida liminar proíbe a instalação do equipamento na região. O morador Antônio Riera diz que isso é um problema constante na região. “É um esquema totalmente armado e, ao nosso ver, irregular. Mas que é muito profissional, para burlar os moradores e a legislação para conviver com uma antena desse tamanho para o resto da vida. Esse é o problema.” Segundo os moradores do bairro, dois diretos da empresa chegaram ao local sem identificar a identidade. Foi aí que a confusão começou.

“Nós tínhamos um representante legal da empresa, que se omitiu de revelar sua identidade para não assumir que tinha que tomar ciência da decisão judicial.” O diretor da Associação de Moradores do Bairro do Morumbi, Theodoro Lima, espera que a Brazil Tower, empresa responsável pela instalação da antena, cumpra a ordem judicial. “Nós esperamos que a empresa seja sensata e cesse de fazer isso aí pelo menos até a decisão ter acabado. Mostre respeito com a Justiça e os moradores do bairro.” A Brazil Tower interrompeu temporariamente a instalação da antena e, caso descumpra a decisão da Justiça, terá que pagar uma multa diária de R$ 20 mil.

*Com informações do repórter Vinícius Moura