Instituto de Criminalística identifica novas drogas sintéticas em São Paulo

Substâncias conhecidas como MDA-19, que é semelhante a maconha, e ALD-52, que provoca alucinações, surgiram no ano passado durante apreensões policiais

MÁRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO



O Instituto de Criminalística de São Paulo identificou duas novas drogas sintéticas na cidade, são elas o MDA-19, que tem o efeito semelhante ao da maconha, e o ALD-52, que ao ser ingerido se transforma na droga LSD, provocando alucinações. Tais substâncias começaram a aparecer no ano passado em apreensões policiais, o que levantou alerta do Instituto de Criminalística, que faz análise dos entorpecentes. Com uso de técnica, foi possível identificar os elementos proibidos no país. O perito criminal e diretor do Núcleo de Exames de Entorpecentes da Polícia Científica de São Paulo, Julio Ponce, explica que a evolução da ciência faz com que novas variedades surjam. “Com a evolução da ciência, com a evolução do mercado global e facilidade de aquisição de produtos pela internet, a variedade dessas drogas sintéticas e diferença de composição evoluiu muito, principalmente nesses últimos 12 anos, desde que o órgão responsável das Nações Unidas começou a fazer um monitoramento mais próximo. Como elas são produzidas em laboratório, muitas vezes se apresentam como um pó, com aspecto como açúcar, como sal, e pode passar despercebido.”

Na quinta-feira, 17, houve o reconhecimento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para o psiquiatra Wimer Bottura, são drogas conhecidas e apenas modificadas. “A continuidade do uso de drogas pode gerar alterações das mais diversas tanto no organismo, no sentido de atacar fígado, rim, causar danos até expondo a possibilidade de câncer, como a um enlouquecimento. A pessoa pode fazer quadro de esquizofrenia, alucinações, desenvolver comportamentos bizarros, ficar vulnerável à manipulação e se tornar um dependente que vão lhe fornecer. É importante entender que antes da dependência química sempre existe uma dependência psicológica”, pontua. Há conhecimento sobre outras drogas sintéticas em circulação, produzidas em laboratórios, como anfetaminas, LSD, GHB, ecstasy e anabolizantes, por exemplo.

*Com informações do repórter Fernando Martins