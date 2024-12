Internações por Covid-19 e rinovírus aumentam no Brasil

De acordo com o boletim Infogripe, Estados afetados incluem Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Rondônia e Santa Catarina

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar do rinovírus ser mais prevalente, a Covid-19 continua a ser a principal causa de mortes, com 58,6% dos óbitos



De acordo com o boletim Infogripe publicado nesta quinta-feira (12), foi registrado um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). De acordo com os dados atualizados, seis estados e dez capitais estão enfrentando um crescimento significativo nos casos. Os estados afetados incluem Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Rondônia e Santa Catarina. As capitais que apresentam uma tendência de alta são Aracaju, Brasília, Boa Vista, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Porto Velho, São Luís e Vitória.

No Ceará, o aumento dos casos é particularmente preocupante, impulsionado principalmente pelo crescimento de infecções por Covid-19 entre a população idosa. Em outras regiões, como o Distrito Federal, Maranhão e Santa Catarina, o aumento está mais associado a infecções por rinovírus. Nas últimas quatro semanas, os diagnósticos revelaram que 45% dos casos foram positivos para rinovírus, enquanto 29,6% foram para Covid-19.

Apesar do rinovírus ser mais prevalente, a Covid-19 continua a ser a principal causa de mortes, com 58,6% dos óbitos por SRAG atribuídos ao vírus. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) destacou que a maioria das internações ocorre em crianças de até dois anos de idade. Em contraste, a maior parte dos óbitos está entre pessoas com mais de 65 anos.

Publicado por Luisa Cardoso