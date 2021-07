Investigação sobre queda de edifício em Miami só começa após fim das buscas por restos mortais

Até agora, 97 corpos foram localizados, sendo que 95 foram identificados; causa do desabamento é desconhecida

EFE/ Giorgio Viera A partir de agora, o governo também não vai mais divulgar quantos corpos ainda estariam soterrados



As investigações em torno da queda do edifício Champlain Towers, em Surfside, na Flórida, que aconteceu no último dia 25, serão paralisadas nos Estados Unidos até que os últimos restos mortais e escombros sejam recolhidos. A informação é da prefeitura de Miami-Dade. Todos os esforços estavam concentrados para definir quais foram as causas do acidente, que ainda permanece um mistério, mas nada deve ser revelado enquanto o trabalho de remoção não for finalizado. Os agentes do Corpo de Bombeiros do México e de Israel, que estavam no local durante boa parte do mês ajudando no processo, já encerraram suas participações e retornam para casa. Até agora, 97 corpos já foram encontrados — 95 foram identificados. A partir de agora, o governo também não vai mais divulgar quantos corpos ainda estariam soterrados. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no prédio naquele momento, tornando o número de vítimas impreciso.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano