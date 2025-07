Investimento brasileiro nos EUA cresce 52% em 10 anos, diz CNI

Levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria revela que 42 projetos produtivos instalados no país norte-americano totalizaram mais de US$ 22 bilhões em aportes ao longo da última década

O cenário econômico entre Brasil e Estados Unidos tem se transformado significativamente, com um aumento expressivo nos investimentos brasileiros em solo americano. Um estudo recente da Confederação Nacional da Indústria revelou que esses investimentos cresceram mais de 50% na última década. Em 2024, o montante totalizou 22 bilhões de dólares, representando um aumento de 52% em relação a 2014. Este crescimento reflete a presença de 70 empresas brasileiras que possuem investimentos produtivos em 23 estados norte-americanos, com destaque para os setores de alimentos e bebidas, plásticos, produtos de consumo, serviços de TI e metais. A Flórida se destaca como o estado com maior concentração de empresas brasileiras, seguida por Geórgia, Michigan, Minnesota, Missouri e Nova York.

Entre 2020 e 2024, os investimentos brasileiros em novas operações nos EUA chegaram a 3 bilhões de dólares. Para o ano de 2025, pelo menos nove empresas já anunciaram novos investimentos. Entre elas, a Embraer planeja investir 70 milhões de dólares no Texas, o que deverá gerar 250 empregos, enquanto a JBS prevê um aporte de 135 milhões de dólares, criando 500 empregos. Em contrapartida, o interesse dos Estados Unidos no Brasil também cresceu, com 186 empresas norte-americanas anunciando novos investimentos no país, representando um aumento de 228%.

