Ipsos-Ipec: 88% defendem remoção de conteúdos que incentivem adultização

Pesquisa aponta que a maioria apoia regulação rígida do uso de imagens de menores para fins comerciais e responsabilização legal dos pais que expõem os filhos a situações de exploração online

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira (18) trouxe à tona uma preocupação crescente entre os brasileiros: a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. De acordo com o levantamento, cerca de 90% dos brasileiros apoiam a remoção de conteúdos que promovem essa prática. Além disso, a maioria dos entrevistados defende a responsabilização de pais e responsáveis que lucram com a imagem de menores. A pesquisa, que ouviu 2.000 pessoas em 132 cidades brasileiras entre 4 e 8 de setembro, revelou que 49% dos participantes consideram a exposição de crianças com roupas inadequadas como a principal forma de adultização, enquanto 44% associam o problema a comportamentos sexualizados em danças e poses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (17), em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital, como redes sociais, aplicativos e jogos eletrônicos. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do mês passado e ficou conhecida como ECA Digital, em alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Uma das novidades da lei é a previsão de que a fiscalização e punição sejam feitas por uma autoridade nacional autônoma, entidade da administração pública que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar o cumprimento da nova legislação por partes das empresas de tecnologias digitais, incluindo redes sociais.

